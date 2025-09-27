Andrea Antonini: "Vili attacchi alla Lega con la scusa Palestina"

"Una cosa brutta, che mai ho ricordato". Così l’assessore uscente e candidato per la Lega alle Regionali, Andrea Maria Antonini, commenta quanto accaduto giovedì ad Ascoli, in occasione della visita che ha visto protagonista il leader leghista Matteo Salvini. Il vicepremier, infatti, è stato contestato da diverse persone con fischi, cori e striscioni. Lo stesso Salvini si è lamentato con il suo staff per la situazione in cui si è venuto a trovare, che non gli avrebbe consentito di tenere regolarmente il comizio promosso per presentare gli aspiranti consiglieri regionali del ‘Carroccio’. Dure le parole di Antonini, amareggiato per quanto accaduto. "L’occasione era per presentare i quattro candidati della Lega alle prossime regionali, tra cui il sottoscritto – racconta l’assessore uscente –. In piazza sono comparse decine di contestatori di Salvini, apparentemente per la questione palestinese. Dico apparentemente perché in realtà il motivo vero sono le elezioni regionali: presenti infatti fra i contestatori anche un consigliere regionale del Pd , un candidato alle regionali del Pd e due consiglieri comunali del Pd. Hanno talmente fatto casino e intimidito i presenti con cori e urla che siamo stati costretti ad interrompere il comizio saltando la presentazione dei candidati. Io nella mia vita non mi sono mai permesso di impedire ad altri di parlare se non la pensavano come me. Non ho mai inveito contro un Ministro della Repubblica democraticamente eletto. Non mi piace lamentarmi. In realtà mi dispiace per le decine di donne, giovani e anziani venuti a festeggiare il proprio leader che hanno passato momenti non dico di paura ma sicuramente di smarrimento rispetto all’assurdità che stavamo vivendo. Pongo una domanda a chi mi sta leggendo – ha proseguito Antonini con uno sfogo sui social –. Vi sembra normale? Accettabile? Io sono ancora sbigottito. Questi si definiscono democratici. Secondo me sono solo arroganti, come il loro leader regionale. E’ perché forse sanno già di aver perso?". Parole, quelle di Antonini, che sempre sui social hanno scatenato un vespaio di reazioni tra chi è d’accordo con lui e chi invece è contrario. Insomma, un fatto che continua a far molto discutere, le contestazioni a Salvini, e che ha sicuramente contribuito a rendere ancora più infuocate le ultime ore di campagna elettorale.

Matteo Porfiri