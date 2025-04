Andrea Mattetti nuovo vice direttore della Banca del Piceno

Il dottor Andrea Mattetti è il nuovo vice direttore generale della Banca del Piceno. L’ha nominato il consiglio di amministrazione dell’istituto di credito in sostituzione di Francesco Merletti che ha rassegnato le dimissioni per assumere il ruolo di direttore generale della Banca di Ancona e Falconara. "Il vice direttore Francesco Merletti ha sempre contribuito con le sue doti e competenze professionali – ha detto il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati – a scrivere pagine importanti della storia del nostro istituto. La sua decisione è stata un po’ inaspettata, ma sono consapevole che il nuovo incarico corrisponde ad una nuova fase della sua importante carriera professionale maturata, interamente, all’interno del nostro istituto bancario. Rivolgo a nome del consiglio di amministrazione e di tutti i collaboratori il nostro personale augurio a Francesco Merletti per il nuovo prestigioso incarico di direttore generale nella nostra consorella Bcc di Ancona e Falconara". In una lettera inviata ai colleghi Francesco Merletti ha scritto: "Dopo oltre 40 anni lascio la mia banca che mi ha permesso di crescere professionalmente e donato la fortuna di incontrare tanti colleghi".