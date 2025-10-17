Andrea Pazienza, è morta la mamma Giuliana Di Cretico

San Benedetto (Ascoli), 17 ottobre – Era profondamente legata alla città di San Benedetto del Tronto, Giuliana Di Cretico, madre del sambenedettese Andrea Pazienza. Solo un mese fa la città ha omaggiato il grande fumettista, dedicandogli la ex via delle Tamerici, diventata Viale Andrea Pazienza, riconoscendo al grande artista la grandezza e il ruolo che ha svolto nell’ arte contemporanea. Cordoglio per la scomparsa dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore alla cultura Lia Sebastiani: “Siamo sicuri di interpretare il sentimento di tutta la comunità sambenedettese nell’esprimere il cordoglio più sentito per la scomparsa della signora Giuliana Di Cretico, mamma di Andrea Pazienza”.

“Appartenente ad una delle famiglie più note a San Benedetto – hanno detto ancora il sindaco e l’assessora – ha impersonato il legame tra Pazienza e questa città, dove ha voluto farlo nascere e dove ha trascorso la sua infanzia quello che sarebbe diventato uno dei più grandi artisti italiani contemporanei. Porgiamo sincere condoglianze alla famiglia e in particolare ai figli della signora Giuliana, Michele e Mariella, che abbiamo avuto il piacere di accogliere e conoscere poche settimane fa, in occasione dell’intitolazione ad Andrea di uno dei viali più suggestivi della sua amata San Benedetto”.

Parole di cordoglio arrivano anche dal presidente del Circolo dei Sambenedettesi, Gino Troli: “L’inaugurazione è stato un momento di grande felicità per tutti noi, uniti strettamente al ricordo dei famigliari”.

“La scomparsa di Giuliana Di Cretico ci rattrista enormemente – dice ancora il presidente Troli – perché è lei che ha conservato per tutta la sua vita la memoria del figlio amatissimo. Ci uniamo a Mariella e Michele, figli di Giuliana, a tutti i parenti sambenedettesi con le nostre sentite condoglianze in un momento così triste per l’intera città e per i tantissimi italiani che hanno amato il più grande dei fumettisti del nostro Paese. Vogliamo ricordare lei e Andrea con una passeggiata di tutti nel viale che oggi porta il suo nome e per cui ci siamo spesi, convinti che San Benedetto lo doveva a lui e a Giuliana, che ha voluto fortemente che Andrea nascesse a San Benedetto“, conclude Troli.