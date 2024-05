Anestesia e rianimazione al limite. Sono pronte le dimissioni in massa:: "Stanno inviando le lettere all’Ast"

La situazione era al limite già un anno fa, ma ora sembra davvero esplosiva. Il reparto di Anestesia e Rianimazione del Mazzoni resta tra quelli più in sofferenza, tanto che sarebbero pronte le dimissioni in massa di medici e anestesisti. "La situazione attuale è che tutti gli anestesisti e rianimatori che ancora non erano scappati tranne uno – denunciano alcuni operatori dell’Azienda sanitaria territoriale – stanno inviando la propria lettera di dimissioni all’Azienda. A breve quindi l’ospedale potrebbe contare soltanto sul primario, un medico anestesista, un medico rianimatore e 3 specializzandi". Una situazione allarmante in uno dei reparti più importanti dell’ospedale ascolano, dove già da mesi sono presenti problemi. "Molti anestesisti sono scappati – denunciavano gli operatori nel giugno 2023 –, tra chi ha preferito dare le dimissioni, chi ha chiesto e ottenuto il trasferimento, chi si è messo in aspettativa e chi ha mandato certificati di lunga malattia. Ormai non si riescono a coprire i turni e l’attività operatoria rischia davvero di essere ridotta a numeri da ospedale di campagna". Undici mesi dopo, dunque, la situazione sembra addirittura peggiorata.

Non solo brutte notizie. L’Ast infatti procederà con l’assunzione a tempo determinato, da giugno a settembre, di una ventina di unità di personale. Il servizio preposto dell’Ast di Ascoli si è già attivato in tal senso inviando le richieste agli operatori presenti nelle graduatorie regionali. "Il personale che entrerà in servizio – si legge in una nota – servirà, non solo a garantire il godimento delle ferie estive, ma anche a sostituire quello che, come contrattualmente previsto, chiede il congedo parentale per accudire figli minori di 12 anni. Questa tipologia di beneficio comporta per l’azienda sanitaria la scopertura di quasi 10.000 ore di attività di assistenza".

"Le modalità di pianificazione delle assenze estive a vario titolo – dice la direzione dell’azienda sanitaria – sono state comunicate alle organizzazioni sindacali e condivise con le posizioni organizzative e i coordinatori delle unità operative. Le regole base sono fondamentalmente 3: la suddivisione in periodi di assenza di 15 giorni dal 15 giugno al 15 settembre, la concessione della fruizione delle ferie estive a 16 del personale in ogni periodo e la non sovrapposizione delle assenze tra chi deve ancora rientrare e chi deve partire. Regole chiare e precise sono garanzia di trasparenza nelle decisioni e di equità di trattamento tra tutti i dipendenti. "Tutto il personale dell’azienda sanitaria – conclude la direzione dell’Ast – ha diritto di godere delle ferie estive e dei congedi, come ogni altro lavoratore di qualunque settore. Ma la sanità non chiude mai, per cui il piano di attività dei mesi estivi risulta un tema delicato da trattare e richiede attenzione, pianificazione, bilanciamento tra tutti i portatori di interesse, corretto e oculato utilizzo delle risorse a disposizione".

