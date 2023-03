Anffas Day, oggi la sede apre ai visitatori I ragazzi raccontano il progetto ’Dopo di Noi’

La Fondazione Anffas Grottammare ha aderito all’Anffas Day , promosso da Anffas Nazionale per celebrare i 65 anni di attività ed ha organizzato una serie di iniziative per la giornata di oggi. Sarà quindi Open day per conoscere i servizi per persone con disabilità anche tramite il collegamento alla trasmissione in diretta, che potrà essere seguita su maxi schermo nella sala polivalente tra le 11 e le 11,30, durante la quale da Grottammare sarà presentata l’esperienza dei 4 ragazzi con disabilità che vivono insieme nell’appartamento dedicato al progetto del "Dopo di Noi". Per tutta la giornata di oggi ci saranno lezioni di gruppo nei laboratori e sarà possibile chiedere informazioni, prenotare una prova gratuita oppure iscriversi. Tra le tante iniziative, saranno presentati il nuovo sportello Sai e il nuovo laboratorio Radioweb, un progetto nato grazie alla supervisione tecnica dei giornalisti Anna Stefania Mezzina e Paride Travaglini.