’Angeli del bello’ e studenti insieme: incontro e scritte tolte

Rimuovere scritte e tag dai muri è efficiente, ma includere le generazioni più piccole lo è ancora di più. Il travertino di Ascoli, che caratterizza gran parte del centro storico della città, diventa sempre più bianco grazie agli ‘Angeli del bello’, ovvero volontari impegnati attivamente nella rigenerazione urbana. Attraverso la pulizia degli spazi pubblici, in particolare dai graffiti sui muri, migliorano l’ambiente cittadino e portano avanti la promozione del senso civico anche attraverso l’informazione. Su questo si basa l’evento tenutosi ieri mattina alla bottega del terzo settore, con ospiti i ragazzi delle nuove generazioni. Gli studenti della terza I del liceo delle scienze umane accompagnati dalla professoressa di matematica Alessandra Mazzuca e quelli della terza c del liceo classico, guidati dal professore di italiano e latino Luca Campana, hanno incontrato proprio i volontari di ‘Angeli del bello’. Oltre all’evento formativo e al momento di incontro, i giovani ascolani sono stati accompagnati a visitare i luoghi del centro cittadino particolarmente colpiti dal fenomeno del graffitismo vandalico. Gli studenti hanno mostrato tutti particolare interesse e sensibilità per il tema del decoro cittadino, che tocca da vicino ogni abitante della città delle cento torri. Il gruppo ha poi fatto un sopralluogo in viale Vellei, proprio di fronte al liceo classico, dove un gruppo di volontari ‘angeli’ stava rimuovendo tag e scritte dalla facciata di uno stabile all’imbocco di via Montegrappa. L’evento educativo fa parte del progetto promosso dall’associazione degli angeli ‘#AscoliTagFree’, iniziativa che vede la partecipazione anche della Fondazione Carisap e, come partner tecnico, del colorificio ‘Novelli’ di Castel di Lama.

