‘Angelo Carestia & Friends’ al Filarmonici

Tutto pronto per ‘Angelo Carestia & Friends’ in programma lunedì 27 ottobre alle ore 21.15 al Teatro Dei Filarmonici. Una serata voluta dall’Associazione ‘Lido degli Aranci’ in collaborazione con l’Amat e con il Comune di Ascoli, per festeggiare i 45 anni di attività dello straordinario cabarettista romano che da anni vive a Sant’Egidio alla Vibrata. Con lui sul palco, assieme ai presentatori Alessandra Mora, Filippo Ferretti e Domenico Valentini, saliranno una serie di comici e di artisti amici di Angelo che animeranno la serata tutta all’insegna delle risate e del divertimento: Carmine Faraco, Nduccio, Sergio Viglianese, Rocco Ciarmoli ‘Il Gigolò’, Petò, e poi Alessandra Filotei, Fabian Grutt, Franco Roppoppò, Mago Mancini e Pedro & Jenny. Ci saranno anche i musicisti Carl Fanini, Jmii (Mariella Cesaroni), Davide Carestia e Laura Carestia. "Ho riunito un po’ di amici – ha dichiarato Angelo Carestia – per festeggiare i 45 anni di attività sperando poi nel 2030 di brindare ai 50 anni. Sarà una serata tipo ‘Zelig’ con i comici che si alterneranno sul palco e con Nduccio che è il testimonial di questi 45 anni di show visto che ho iniziato con lui a fare spettacoli". Il presidente dell’Amat, Piero Celani ha sottolineato l’importanza di questa serata: "Ringrazio la Confcommercio e l’Associazione Lido degli Aranci che hanno organizzato questo evento – ha ammesso – Conosco Angelo da anni proprio tramite Nduccio e credo che sia compito dell’Amat valorizzare le realtà artistiche locali. A tal proposito ho intenzione di realizzare un vero e proprio Festival, ma intanto ringrazio Angelo Carestia e gli auguro non solo di arrivare a 50 ma anche ai 60 anni di attività". Soddisfatto anche il Presidente Provinciale della Confcommercio, Fausto Calabresi: "Siamo onorati – ha detto – di collaborare per la realizzazione di questo spettacolo. Siamo da sempre vicini all’associazione Lido degli Aranci tramite il nostro vice presidente vicario Tullio Luciani. Un evento di qualità che darà lustro a tutto il territorio". E soddisfatta anche Rosina Bruni vice presidente del Lido degli Aranci. "Non potevamo dire di no ad Angelo, artista a 360 gradi, persona speciale e un grande amico". Un saluto è arrivato anche da Alessandra Bruni neo eletta presidente della Confcommercio Ascoli. "Abbiamo aderito con grande entusiasmo anche perché quest’anno la Confcommercio Ascoli festeggerà gli 80 anni dalla sua fondazione. Personalmente stimo molto Angelo Carestia e sono felice che in questa serata porterà serenità, allegria e positività".

Valerio Rosa