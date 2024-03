Angel’s Skating subito al top nella fase provinciale

Ottimo esordio per la società di pattinaggio artistico Angel’s Skating, impegnata nella nuova stagione. Il calendario si è aperto con la fase provinciale Uisp, tenutasi di recente al Palaspeca di San Benedetto e la fase provinciale Fisr, svoltasi nella palestra comunale di Campofilone. Entrambe le competizioni si sono rivelate un grande successo per le atlete della società di Grottammare che si aggiudica un totale di tredici medaglie d’oro, cinque medaglie d’argento, due medaglie di bronzo ed un quarto posto. Le medaglie d’oro, nelle rispettive categorie, sono state conquistate da Alice Toriello, Valentina Schiavi, Arianna Carosi, Angelica Pacchioli, Aurora Bianconi, Chantalle Rupilli, Clizia MeravigliaEmily Donataccio, Greta AlbanesiSofia Tossici. Argento per Haila Maria Gonzalez Llorente, Alice Carosi, Giulia Tirabassi. Bronzo per Martina Acciarri e Carolina Narcisi, quarto posto per Eleonora Polci. Grande trionfo anche nella fase Fisr che vede Emily Donataccio, Greta Maria Albanesi e Sofia Tossici aggiudicarsi il secondo titolo di campionesse provinciali e i titoli di vicecampionesse provinciali per Carolina Narcisi e per Acciarri Martina.