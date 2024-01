Animale immortalato nella zona Tesino:: "Caprette sparite"

Territori assediati dai lupi, o presunti tali. Nei giorni scorsi girava sui social un video registrato di notte lungo la valle del Tronto, fra Monteprandone e Spinetoli in cui si vede un nutrito gruppo di animali, in altre foto viene mostrato un ’lupo’ che a Grottammare si aggira nella zona Tesino Village, nella zona del cimitero, davanti alla Chiesa dell’Oasi dei Monti, animali domestici dilaniati in zona Montesecco e vicino al paese alto zona Cagliata. Ora, sempre da Grottammare arriva la notizia di caprette sparite a due allevatori in zona Bore Tesino. Di due sono stati trovati resti nelle vicinanze del recinto, dove gli animali vivevano, accuditi dal proprietario. A terra sono state trovare solo lo stomaco e le viscere di una delle caprette, il resto è letteralmente sparito. Cosa identica nelle vicinanze di un’altra abitazione dove il proprietario allevava la capretta per hobby. Il primo caso è stato scoperto sabato pomeriggio, il secondo nel pomeriggio di domenica. Non si tratta, quindi, di un solo esemplare, ma di veri e propri branchi che si sono stabiliti lungo la fascia costiera. I primi allarmi si ebbero nella zona Valdaso in comune di Montefiore, già un paio di anni fa.