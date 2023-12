Animali selvatici e residenti. Spunta l’idea delle reti da cattura

E’ stato un incontro molto partecipato e sentito quello tenutosi ieri al cinema Margherita di Cupra Marittima con l’assessore regionale Andrea Maria Antonini per affrontare il problema degli animali selvatici che sono arrivati nei centri urbani. Sono emerse delle idee, ma è certo che il fenomeno non è di facile soluzione. L’incontro è stato sollecitato dal sindaco Alessio Piersimoni: "Da due o tre anni le segnalazioni da parte dei cittadini per la presenza di animali selvatici, cinghiali e lupi, è stata sempre crescente – ha affermato Piersimoni –. Iniziano ad esserci problemi di sicurezza nel percorrere le strade ed è arrivato il momento che bisogna fare assolutamente qualcosa. In questi anni ho avuto continui contatti con la polizia provinciale e con la Regione e questa volta ho deciso di promuovere l’incontro per dare ai cittadini la possibilità di partecipare e rendersi conto di quello che si può fare per adottare misure di prevenzione. Ho chiesto all’assessore regionale di dare delle risposte. Anche i lupi hanno in più casi attaccato animali domestici come cagnolini e perfino un cavallo. Una situazione da affrontare e qualcosa di utile è emerso"

Durante l’incontro, che ha visto la presenza di funzionari regionali e provinciali, esponenti del servizio caccia, rappresentanti di amministrazioni comunali del territorio e molti cittadini, qualcosa di interessante è emerso. Per esempio è in corso di revisione una vecchia legge del 95 che regola la materia; sarà prorogata la figura del fascicolo aziendale, vale a dire del singolo cacciatore-selezionatore, che può essere chiamato dall’agricoltore per proteggere le proprie colture, ma la novità è l’impiego di reti per catturare animali selvatici che si spingono nei centri urbani, già sperimentato in Ancona. Insomma un insieme di azioni per porre un freno al fenomeno.

Marcello Iezzi