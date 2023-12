Animali vicino al cimitero: arriva la segnalazione

"Tremo. Ancora tremo" dice il signor Emidio, che abita vicino al cimitero di Grottammare e racconta di aver visto un lupo "Era lì, a qualche metro. Mi ha fissato per alcuni secondi poi si è girato ed è rientrato nell’uliveto. Ho chiamato i carabinieri e mi hanno detto che la prossima volta che lo vedo devo chiamare il 112. Così non si va più avanti, gli abitanti di questa zona sono spaventati". La paura del lupo, atavica per gli esseri umani, sta tornando a crescere, anche se molto spesso si tratta di cani abbandonati dall’uomo e che si sono inselvatichiti. Un altro episodiosulla provinciale Cuprense in zona Cagliata. A scoprirli, sabato, è stato sempre Emidio. "Passavo con la macchina e credevo di aver visto una volpe morta lungo la strada – racconta l’uomo – poi ho deciso di tornare indietro e mi sono accorto che si trattava delle zampe dei resti di un capriolo, poi portati via dal personale addetto. Io abito nella zona del cimitero e sabato notte ho sentito il mio cane che abbaiava. Mi sono affacciato dalla finestra ed ho sentito l’ululare dei lupi sotto casa, mi sono venuti i brividi. Una mia vicina alle tre di notte ha dovuto portare il cane fuori ed ha visto due grandi cani lupo nel parcheggio nord del cimitero. Ma quelli non erano cani, ma lupi" aggiunge Emidio.