"AniMare il Borgo, ora valorizziamo il nostro Natale"

Un programma che da 5 anni accompagna le calde serate estive dei residenti di Grottazzolina e tanti visitatori, la rassegna ‘AniMare il Borgo’ raccoglie i suoi frutti e l’amministrazione pensa già al programma invernale. "Quando abbiamo pensato ad AniMare il borgo – spiega in una nota l’amministrazione di Grottazzolina – in nostro primo obiettivo non era semplicemente calendario di eventi, ma ricreare le condizioni di animare il borgo a cui siamo legati, ancora poco conosciuto e valorizzato. Sono nate da qui le idee iniziali dell’apericena in bottega, della cena sotto le stelle e dell’alba musicale che si sono ripetute con apprezzamento nel tempo. E con questa linea si è lavorato in sinergia con le associazioni sull’intera programmazione che ogni anno ha proposto conferme e novità. In questo periodo, con le idee e l’impegno di associazioni e cittadini, siamo cresciuti, abbiamo fatto conoscere e apprezzare Grottazzolina ai visitatori e ai nostri stessi paesani. Mettere al centro l’essere comunità e collaborare al di là delle differenze, esaltare la bellezza del centro storico e dei vari angoli del territorio, valorizzare tanti e bravi artisti locali, con particolare attenzione ai giovani, organizzare eventi che potessero interessare varie tipologie di pubblico sono stati i riferimenti pratici dell’azione. Ora faremo altrettanto nell’allestire Natale al borgo".

a. c.