Animazione comunitaria e rigenerazione urbana grazia ad ’Accidentale’

Si è concluso, giovedì scorso il secondo appuntamento con “Accidentale”, percorso interattivo di animazione comunitaria e di rigenerazione urbana all’interno del quartiere di Lido San Tommaso, promossa da “Libera Scuola Diffusa L3A”. Da gennaio 2022 il Comune di Fermo, assieme a differenti Enti del Terzo Settore, all’interno dell’assetto territoriale “Ambito Sociale XIX”, hanno dato avvio ad una serie di interventi di tipo aggregativo, sociale, culturale e sportivo che fa capo al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie”. Non è un evento né tantomeno una mostra d’arte, ma un effetto sorpresa dove abitanti e passanti del quartiere possono imbattersi accidentalmente tra opere fotografiche, performance artistiche, musica e video art, esposte nel porticato dei condomini R4 e R5. Un allestimento informale e poco strutturato, dove gli abitanti stessi possono creare il proprio percorso esplorativo e partecipare attivamente all’esposizione. La particolarità di questa e delle prossime azioni è rappresentata dal fatto che ogni artista, che partecipa a titolo gratuito, sceglierà un opera da lasciare in eredità al quartiere e che rimarrà esposta in maniera permanente nella zona del porticato, sottoscrivendo inoltre, il “Manifesto degli Artisti di Lido Tre Archi”. Tutto ha avuto inizio il 6 luglio, con una mostra fotografica e cinematografica a cura di Giacomo Mancini, Alessio Beato e Giacomo Moroni per poi proseguire il 10 agosto con i pittori Davide Gago, e Federica Vesprini, che hanno dato vita a delle performance live itineranti, affiancati dal teatrino kamishibai a cura di La Perdigiorno, i disegni animati di Paolo Maria Frattesi e le letture animate di Sandra Arellano il tutto sempre accompagnato dalla musica della Banda dei Tamburi L3A, che ha richiamato i bambini e cittadini del quartiere generando un allegro caos colorato. L’obbiettivo di “Accidentale” è quello di costruire una comunità educante e rigenerare il tessuto umano della periferia in un percorso formativo, fruibile a tutti che stimoli una comunicazione attiva e riflessiva attraverso l’arte.