Anita Federici è morta, addio alla veggente di Gimigliano: nel ‘48 le apparve la Madonna

Anita Federici in una foto dell'epoca

Ascoli Piceno, 12 gennaio 2023 – Anita Federici, la bambina di 13 anni a cui nell’aprile del 1948 apparve la Santa Vergine in una rupe tufacea di Gimigliano di Venarotta e a cui poi continuò ad apparire per altre 25 volte, è morta.

Anita aveva 88 anni ed è deceduta qualche giorno fa a Ostiano, in provincia di Cremona, dove si era trasferita negli anni Sessanta dopo essersi sposata. Il parroco di Gimigliano, don Elio Nevigari, appresa la notizia dai famigliari (a Gimigliano, dove è nata, ci sono i suoi parenti e un fratellastro) ha deciso di ricordarla nel corso della messa che celebrerà domenica.

Anita Federici è considerata la prima, e unica, veggente nel paese alle porte di Ascoli divenuto luogo di culto mariano. Dopo di lei numerose persone videro alcuni segni, soprattutto in una apparizione dove la stessa Vergine disse che altri avrebbero visto qualcosa.

Ciò risulta dai dossier dell’archivio della curia vescovile di Ascoli e della parrocchia di Gimigliano: si contano 564 testimonianza (261 uomini e 303 donne), di età compresa tra gli 8 ed i 70 anni, appartenenti alle più disparate categorie sociali, anche religiosi.

"La domanda – dice don Francesco Mangani che è stato per diverso tempo parroco di Gimigliano e che ha conosciuto personalmente Anita – è ancora aperta, clero e popolo sono tuttora divisi, mentre esperti di fama mondiale sono favorevoli e la ritengono una apparizione valida. All’epoca della presunta apparizione non vi fu un pronunciamento ufficiale della Chiesa, il tutto infatti rimase in sospeso. Il compianto vescovo Montevecchi permise la devozione mariana all’interno della grotta, e vi fece collocare nel 1997 il Santissimo. Ognuno quindi è libero di pregare a Gimigliano, e credere o non credere alle apparizioni, volendo fare della grotta (chiusa in seguito al terremoto del 2016 e in procinto di essere riaperta al termine dei lavori di restauro ndr ) un luogo tranquillo di preghiera, nella quale custodire il silenzio meditativo. A noi il compito di comprendere il vero messaggio dell’Addolorata a Gimigliano, dopo anni di difficoltà e interpretazioni distorte del messaggio".

"Anita è stata colei – continua don Francesco – che ha avuto l’esperienza più credibile delle apparizioni ed io personalmente ci credo. La sua ha tutte le caratteristiche delle apparizioni dell’epoca. Dopo l’ultima si è ritirata nel più totale silenzio. Si è sposata nel 1963, 15 anni dopo l’apparizione, consegnò il messaggio segreto della Vergine all’allora Papa Giovanni XXIII ma poi non si è saputo più niente. L’ho conosciuta ed ha sempre confermato l’apparizione, ma la sua scelta è stata quella, poi, di rimanere nel nascondimento fino alla fine vivendo questa esperienza nell’interiorità. Questo è anche ammirevole, ha sempre detto: è la Madonna che deve fare, io il mio compito l’ho finito".