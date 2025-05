Anmig, tre scuole premiate: "Ragazzi, siate coraggiosi e difendete pace e libertà"

Ieri è stato un momento importante per l’Anmig regionale, perché sono stati premiati i giovani delle Marche, che hanno partecipato al concorso regionale ‘Pietre della memoria’. Tre le scuole del Piceno che si sono distinte: la media Falcone - Borsellino di Offida; la media di Ascoli D’Azeglio; la media di Villa Pigna, Folignano e Maltignano. "L’opportunità di essere presidente dell’Anmig della provincia di Ascoli – afferma Andrea Quaglietti – rappresenta per me un grande onore, ma anche una responsabilità importante nei confronti dei giovani e del nostro futuro. Questo ruolo mi gratifica profondamente e mi spinge a rivolgere un messaggio alle nuove generazioni, invitandole a guardare al passato come a una guida preziosa. Voglio dire ai giovani: lasciate che la memoria del passato sia la vostra guida, imparando dalle esperienze di chi è venuto prima di voi, e costruendo un futuro migliore, basato sulla pace, sulla libertà e sulla giustizia. Ricordate le vittime delle guerre - aggiunge -, onorate il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà, e lavorate con impegno per creare un mondo più armonioso e solidale. Siate coraggiosi, curiosi, aperti alle nuove idee e alle diverse culture. È un impegno concreto per rilanciare il tema della pace, soprattutto in un periodo storico in cui molte nazioni, con regimi dittatoriali, cercano di espandersi a scapito di altre. L’Anmig continuerà a lavorare per un mondo migliore, e tornerà ancora più forte nella sezione storica, che dal 2016 ha subìto un terremoto, ma sta tornando al suo splendore grazie all’impegno e alla costanza di chi si iscrive e partecipa attivamente, contribuendo con le proprie risorse a sostenere le spese. Invitiamo tutti - conclude - a dare il proprio contributo: è possibile farlo iscrivendosi tramite il modulo che si può richiedere. Solo uniti e con il nostro impegno possiamo continuare a diffondere i valori di pace, memoria e solidarietà, per un futuro più giusto e umano".

Per info: 331/4811405.