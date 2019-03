San Benedetto del Tronto (Ascoli), 27 marzo 2019 - E' morta la dottoressa Anna Ficcadenti, direttore del centro unico per le malattie rare delle Marche degli Ospedali riuniti di Ancona. Era Nata a San Benedetto del Tronto 54 anni fa.

"Una donna ed una professionista di rara umanità e competenza - si legge in una nota del direttore Generale degli Ospedali riuniti Michele Caporossi -, che, con la sua azione appassionata ha permesso alle Marche, prima regione in Italia di avere una struttura che da anni ha affrontato con efficacia la diagnosi e cura delle patologie più disparate (se ne contano oltre 7000) che compongono un mondo ancora in buona parte poco conosciuto. Per tutti quelli, a partire dai pazienti e dai loro familiari che l’hanno conosciuta e apprezzata si tratta di una perdita incalcolabile. La Sanità Marchigiana e gli Ospedali Riuniti di Ancona continueranno nel suo nome e sulla base dei suoi insegnamenti a dare gambe concrete alla ricerca e all’assistenza per conseguire sempre maggiori progressi scientifici e di umanità".