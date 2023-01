Anna Lunerti, salma ancora nell’obitorio Caccia alla verità

La salma di Anna Lunerti, storica docente presso la scuola media Sacconi, attrice, interprete di poesie e scritti in dialetto sambenedettese, deceduta improvvisamente all’età di 77 anni, è ancora a disposizione della Procura di Fermo nell’obitorio dell’ospedale ’Murri’. Anna, personaggio amato nella città di San Benedetto, ultimamente era ospite di una casa di riposo del fermano e le sue condizioni non lasciavano immaginare un simile epilogo, tanto che due giorni prima era stata a pranzo a casa di parenti. Ora i familiari e la stessa Procura vogliono capire quali siano state le cause del decesso. Il professor Giancarlo Brandimarti, membro del direttivo del Circolo dei Sambenedettesi, a nome del sodalizio e dell’associazione teatrale ’Ribalta Picena’, la ricorda con parole gonfie di dolore. "Una perdita incolmabile per l’intera cittadinanza sambenedettese che l’ha sempre amata e stimata fino a conferirle il Gran Pavese Rossoblù. Anna ha speso la sua competenza, la sua straordinaria energia, la sua passione e la impareggiabile umanità su tre fronti: su quello della famiglia e in particolare per i suoi nipoti Marco e Valentina; su quello della scuola e poi sul versante del teatro, il vero amore della sua vita, al quale la legava una naturale predisposizione e una magnetica attrazione. Da diversi anni ridotta su una sedia a rotelle per un fatto di malasanità, Anna ha sperimentato il dolore nella sua vita, ma senza rinunciare ad esibirsi, secondo le sue possibilità e con la consueta generosità".