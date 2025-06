Anna Rita Gagliardi in pensione. Tantissimi auguri alla maestra

Congratulazioni alla maestra Anna Rita Gagliardi, nostra affezionata lettrice, che è arrivata alla pensione dopo 42 anni di onorato servizio. Di questi, ben 29 li ha passati nella scuola di via Speranza (la scuola delle Caldaie) oggi intitolata al piccolo martire pakistano Iqbal Masih. Venerdì 6 giugno, nel suo ultimo giorno di scuola, ha salutato con molta commozione colleghe, alunni presenti e passati e genitori. Una vita passata tra gli studenti e dietro alla cattedra provando a dare sempre il meglio. Felicitazioni, dunque, da tutti i suoi cari per questo traguardo raggiunto. Tantissimi auguri per questa nuova fase della sua vita anche dalla redazione de Il Resto del Carlino.