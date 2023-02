Annamaria Carfagna è Gran Carnevaliere

E’ Annamaria Carfagna la Gran carnavaliere 2023. Domenica scorsa, Annamaria ha ricevuto l’onorificenza di Gran Carnevaliere 2023 da parte della Congrega del Ciorpento di Offida. Il premio che è stato consegnato dal segretario Alberto Premici. "Sono felicissima per questo importante riconoscimento inaspettato, che mi onora e mi rende felice, tanta è stata l’emozione che non ho mangiato". La signora Annamaria Carfagna, si è distinta in passato per aver riproposto tutte le figure del carnevale offidano: congreghe, bove finto, piccoli pupazzi fatti magistralmente a mano. Insieme alla signora Carfagna hanno ricevuto nel tempo il riconoscimento Arturo Ciabattoni, Carlo Ciabattoni, Cesare Antonelli, Emma Marinucci, Filippo Brandimarti, Filippo Fausti, Giancarlo Pancotti, Guglielmo Ser Giacomi, Italo Mozzoni, Libero De Santis, Margherita Giudici, Mario Casali, Mario Lorenzi, Mauro Recchi, Nazzarena Carfagna, Quinto Grilli, Romeo Calvaresi, Vincenzo Maria Castelli, Vinicio Pasquali e Vitale travaglini.