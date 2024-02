Annarita Briganti al GiovArti

Sarà Annarita Briganti, giornalista culturale per ’Repubblica’ e ’Donna Moderna’, scrittrice e traduttrice, ad inaugurare il mini festival letterario ’Una stanza tutta per noi. Giovani, geniali e donne’, incentrato sui temi della cultura di genere. Domani nella sala esposizioni del GiovArti, la Briganti presenterà il volume ’Maria Callas. La diva umana. Cantare per lei era vivere’ (Cairo Editore, 2023). L’incontro, ad ingresso gratuito, sarà allietato da un omaggio musicale a cura della flautista Alessia De Angelis dell’Istituto Musicale ’Gaspare Spontini’ di Ascoli. Inizio ore 18.30. Il mini festival, pensato dall’amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con la Libreria ’La Rinascita’ di Ascoli, prevede anche un secondo incontro in programma sabato 9 marzo che vedrà protagonista Lucrezia Ercoli, docente di ’Storia dello spettacolo’ all’Accademia di Belle Arti di Bologna, direttrice artistica di ’Popsophia’