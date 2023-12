Annibal Caro e la mostra su Manzoni

In occasione del 150esimo anniversario della morte dello scrittore milanese, il Liceo Annibal Caro di Fermo, nel corso della seconda giornata di Scuola Aperta, presenta, nell’atrio dell’attuale sede del Liceo Classico in via A. Mario, una mostra su Alessandro Manzoni dal titolo ‘I Promessi Sposi: un libro da vedere’, coordinata dalla docente Dora Mirella Trentuno, in collaborazione con altre docenti, e curata dagli alunni di alcune classi dell’Istituto fermano. All’inaugurazione, prevista per oggi pomeriggio, alle ore 17, saranno illustrate le riproduzioni di alcune incisioni, quelle eseguite da Francesco Gonin per l’edizione de I Promessi Sposi del 1840, e riferite alle tappe principali della vicenda romanzesca più famosa di tutta la letteratura italiana; le didascalie della mostra sono state realizzate tutte dagli alunni delle classi seconde del Liceo Classico. A seguire, gli alunni delle classi quinte del Liceo Classico eseguiranno una lettura drammatizzata di passi scelti dell’opera manzoniana con la regia del docente Lorenzo Rosati. Sarà, poi, un momento eccezionale quello dedicato alla esposizione di una copia del romanzo manzoniano nella rara edizione del 1840, in possesso della Biblioteca del Liceo Classico, che sarà offerta alla visione dei visitatori, che avranno così modo di entrare in contatto con un autentico frammento della storia della letteratura italiana. Nel corso del pomeriggio domenicale, è prevista, inoltre, la presentazione di una seconda mostra dal titolo ‘Foto di gruppo con Manzoni’, basata sul confronto tra la figura di Manzoni e quella di narratori successivi dell’ ‘800’900.