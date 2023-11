Annullato l’avento. Symphonika on the Rock

Into The Music Productions comunica che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, l’evento Symphonika on the Rock, previsto pervenerdì 10 novembre, al PalaRiviera è stato annullato, per difficoltà tecniche e di produzione imprevedibili e non risolvibili in tempi necessari. "Non è possibile, infatti – affermano gli organizzatori – , prevederne lo spostamento a breve , sia per il fitto calendario degli eventi del teatro, sia per gli impegni già presi precedentemente dai Symphonika. I possessori dei biglietti acquistati su TicketOne potranno fare richiesta di rimborso tramite il link https:www.rimborso.info, entro e non oltre il 20 novembre".