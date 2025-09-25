Annuncio erotico choc: "Quello è il mio numero"

Ascoli, 25 settembre 2025 – "Ciao sono una massaggiatrice bravissima, disponibile h24; ritrova il tuo relax, ti aspetto". Questo annuncio apparso tra quelli del sito Bakeca.it, corredato da un numero di telefono e dal comune di residenza, è oggetto di una indagine della Procura di Ascoli innescata dalla denuncia di una dottoressa, titolare del numero telefonico allegato al messaggio, che lei non ha mai pubblicato. La magistratura è ora a caccia di chi le ha voluto fare questo scherzo di cattivo gusto e che ha determinato conseguenze visto che dopo la pubblicazione dell’annuncio, dall’evidente contenuto equivoco, alla donna sono giunte decine di telefonate o sms di uomini interessati a prestazioni a sfondo sessuale. Diffamazione è l’ipotesi di reato del caso in questione che riguarda una stimata professionista del campo medico. Nella denuncia presentata attraverso l’avvocato Mario Ciafrè, la 36enne ha ripercorso la vicenda. "Con quell’annuncio corredato dal mio numero di telefono e l’indicazione della città dove vivo è stata chiaramente lesa la mia integrità, il mio onore, la mia reputazione: lo considero una vera e propria aggressione" ha denunciato la donna. "Il messaggio è stato inserito il 19 giugno fra quelle inserzioni di ragazze che offrono prestazioni sessuali, volendo proprio ingenerare nel lettore l’idea che anche la mia assistita proponesse quel genere di prestazioni" spiega l’avvocato Ciafrè, aggiungendo che tuttora la dottoressa riceve telefonate o sms.

p. erc.