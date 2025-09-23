Annuncio in riviera: "Una nuova caserma per i vigili del fuoco. A breve faremo i lavori"

La caserma dei Vigili del fuoco di San Benedetto passa ufficialmente allo Stato e non è più di proprietà della provincia di Fermo. Lo hanno annunciato ieri il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco e la sottosegretaria alle Finanze Lucia Albano a San Benedetto. La struttura di corso Mazzini sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Si tratta di un’operazione da oltre un milione di euro.

"In questo modo San Benedetto avrà una rinnovata caserma dei Vigili del fuoco – ha spiegato Prisco – perché lo Stato, una volta perfezionata l’acquisizione, si procederà alla ristrutturazione". Un passaggio che segna un passo avanti per la città, con l’obiettivo di garantire strutture adeguate a un presidio considerato strategico sul territorio.

Nel dettaglio, la sottosegretaria Albano ha sottolineato come i lavori previsti riguarderanno l’adeguamento sismico e il rinnovo di tutti gli ambienti interni. "Si tratta – ha detto – di un intervento che consentirà al personale di operare in una sede moderna e sicura, all’altezza delle necessità di un servizio essenziale per i cittadini".

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sul progetto del nuovo commissariato di pubblica sicurezza di primo livello. "Sorgerà in zona portuale – ha confermato Albano – in un’area del Demanio marittimo, con il Ministero dell’Interno che ha messo in campo oltre sette milioni di euro per la nuova caserma, destinata a ospitare sia il commissariato che la Polizia stradale".

Sul tema è intervenuto anche il sottosegretario Prisco, ricordando che l’iter è avviato. "Il procedimento per il nuovo commissariato – ha chiarito – è stato avviato dal Ministero dell’Interno su richiesta del presidente della Regione, Francesco Acquaroli. L’iter seguirà la sua procedura e nel frattempo sono stati potenziati gli organici: oggi San Benedetto può contare su oltre 190 unità tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza".

Infine, la sottosegretaria Albano ha fatto riferimento a un altro tema, quello del sottopassaggio di via Mare. "Regione e Rfi hanno raggiunto un accordo per la progettazione del nuovo viadotto – ha annunciato – che poi dovrà essere finanziato per la ristrutturazione". Un’opera che, nelle intenzioni delle istituzioni, punta a migliorare la viabilità e a garantire maggiore sicurezza lungo un punto particolarmente sensibile della rete stradale cittadina e teatro di numerosi problemi.