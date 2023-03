Annunziata e Fortezza Pia Una rampa ciclo pedonale e nuovi interventi a Porta Romana

La riqualificazione del parco dell’Annunziata e della Fortezza Pia proseguono con il terzo stralcio di interventi previsti per consentire ad una delle aree green e maggiormente suggestive della città di tornare a splendere. I lavori previsti rientrano nella programmazione sviluppata dall’Arengo per una cifra di 166mila euro. La variante al progetto definitivo era stata approvata nel 2020 per un costo complessivo di 520mila euro suddiviso, appunto, in tre stralci: riqualificazione del verde e messa in sicurezza delle alberature pericolose; illuminazione artistica delle mura della Fortezza Pia e pavimentazioni stradali; accessibilità dell’area della Fortezza Pia e collegamento con la città, attraverso la realizzazione di una rampa ciclo-pedonale. Proprio quest’ultima ora costituirà l’obiettivo dell’Arengo per procedere al completamento dell’intera programmazione sviluppata. L’ultimazione del tutto permetterà di valorizzare appieno una zona spesso ricercata da turisti e visitatori, ma anche da cittadini. Per quanto riguarda la Fortezza Pia si sta procedendo in quattro fasi: riqualificazione; restauro delle mura urbiche; sviluppo del tratto nord con una passeggiata archeologica lungo le mura; tratto sud del percorso previsto. All’interno dei finanziamenti di 5 milioni dell’8x1000 era contenuto anche l’allestimento di un osservatorio stellare all’interno della Fortezza. Soluzione soggetta all’approvazione della presidenza del Consiglio. La valorizzazione delle antiche mura andrà a prevedere inoltre una via che consentirebbe dal torrione di Porta Romana di risalire le antiche mura fino a raggiungere la fortezza. Proprio nel quartiere che ospita l’antica porta Gemina, uno degli accessi storici della città dalla zona ovest, si procederà al consolidamento strutturale delle mura cittadine presso l’area dell’ex Tirassegno che ospita il sestiere per una cifra di 312mila euro. Si procederà anche ad una rifunzionalizzazione di largo Porta Romana (200mila euro). Qui sorgerà una nuova pavimentazione che sarà affiancata da un’illuminazione caratteristica in grado di valorizzare il monumento. Tra la sede del sestiere e il centro sportivo ‘Tasselli’, inoltre ecco una nuova piazza con una pavimentazione in travertino. Il quartiere potrà essere facilmente raggiungibile dal nuovo percorso ciclo-pedonale bidirezionale che nasce da Piazza Immacolata e poi si sviluppa per viale Benedetto Croce, viale Indipendenza, corso Vittorio Emanuele, piazza Arringo, via XX Settembre, piazza Orlini, via Angelini. Lungo il percorso saranno allestite delle postazioni di ricarica. Un intervento che rientra nel piano MobilitAP-sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce.

Massimiliano Mariotti