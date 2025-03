Antenna 5G, il sindaco chiarisce:: "Nessuna decisione è stata presa"

La richiesta di installazione delle antenne 5G sta agitando le acque nei Comuni che le dovranno ospitare. Quasi tutte le amministrazioni hanno avuto ed hanno ancora a che fare con la questione. Ultimi casi a Carassai e Monteprandone. Ora tocca a Montefiore, dove il sindaco Nazzareno Ciarrocchi ha indirizzato una lettera ai concittadini, che potrebbe fare ‘scuola’, come proceduta, anche per altri Comuni.

"Preso atto della discussione in corso (fatto questo altamente positivo) circa l’ipotesi di installazione dell’antenna per il 5G nel territorio del nostro Comune, discussione che però sembra partire da un’errata prospettazione della problematica, ritengo doveroso precisare alla cittadinanza quanto segue – scriva il sindaco Ciarrocchi - Alcune società (Inwitt ed Illiad) hanno avanzato al nostro Comune formale richiesta di poter installare un’antenna per la rete 5G, richiesta alla quale, l’Amministrazione comunale, per ora non ha dato seguito alcuno, limitandosi a recepire quanti più dati possibili sugli aspetti tecnici e di impatto ambientale e riservandosi, soprattutto, di sentire in proposito la cittadinanza.

Alcuni cittadini, assenti all’assemblea del 7 marzo scorso, hanno fatto interventi sui social molto spesso sbagliando modi e tempi e soprattutto, tentando di attribuire all’Amministrazione una decisione che non è stata ancora presa. Indiremo a breve una nuova assemblea pubblica con la partecipazione dei tecnici dell’ARPAM; i rappresentanti della società che ha chiesto l’autorizzazione alla installazione; un avvocato competente nello specifico settore, che ci dirà all’interno di quale quadro normativo ci si potrà muovere in base alle decisioni che saranno prese. A seguire ci sarà un Consiglio comunale "aperto" nel quale saranno prese le più opportune e condivise decisioni".

Marcello Iezzi