Antenne per il 5G e rischi per la salute: parla il prof del Cnr

Le antenne telefoniche del 5G sono problema particolarmente sentito su tutto il territorio e lo dimostra la folta partecipazione all’incontro tenutosi lunedì sera a Montefiore con il professor Fiorenzo Marinelli dell’Istituto di Genetica molecolare del CNR di Bologna che ha avuto per tema: ‘Tecnologia 5 G e rischi per la salute, ricerche sugli aspetti dei campi elettromagnetici’.

Oltre ai residenti sono intervenuti molti cittadini dei comuni limitrofi da San Benedetto, Cupra Marittima, Campofilone. Dopo la relazione del docente, che ha illustrato il frutto di ricerche sull’argomento per far conoscere cosa si sa fino ad adesso sui possibili effetti sulla salute a lungo termine e quando è nociva l’esposizione ai campi elettromagnetici in generale e non solo alla tecnologia del 5 G, si è aperto il dibattito.

Nella stessa serata è proseguita la raccolta di firme correlate da una lettera che sarà protocollata in Comune. Va ricordato che l’incontro è stato voluto dai cittadini dopo le richieste di installazione di antenne 5G avanzate all’amministrazione comunale di Montefiore da due società (Inwitt ed Illiad). Il Comune aveva indetto un’assemblea pubblica il 7 marzo scorso, che fu poco partecipata.