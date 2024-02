Anteprima con il cast di ’Castelrotto’

Sabato alle 16 inizia da Cupra Marittima il tour per le 9 anteprime con il cast e troupe del film ’Castelrotto’ di Damiano Giacomelli. Il film è stato presentato al 41° Torino Film Festival nella sezione dedicata alle opere prime ‘La prima volta’. L’opera è stata sostenuta dalla Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. All’anteprima del Margherita di Cupra Marittima saranno presenti, oltre al regista, gli attori Giorgio Colangeli, Antonella Attili e l’aiuto regista Fabio Michettoni di San Benedetto. Damiano Giacomelli ha voluto intorno a sé, ad eccezione di 3 degli attori principali, professionisti del nostro territorio. Castelrotto parla delle Marche e dell’Italia. Un misterioso misfatto scuote la vita di Castelrotto, paesino appenninico da sempre fuori dalla cronaca e dalla storia. Ottone (Giorgio Colangeli), ex cronista locale e maestro elementare in pensione, approfitta dell’episodio per riprendere la penna in mano e vendicarsi di un vecchio torto subito.