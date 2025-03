"Antifascismo-mafia?. Offesa alla Costituzione"

Pochi giorni fa scatenò un vespaio di polemiche l’affissione abusiva, avvenuta nottetempo in alcune città italiane, compresa Ascoli, di un cartello con la scritta ‘Antifascismo=mafia’. Sotto le cento torri, lo striscione comparve davanti al liceo scientifico e venne fatto subito togliere dal dirigente scolastico. L’azione, rivendicata da un’organizzazione giovanile di estrema destra, ha mandato su tutte le furie la sezione picena dell’Anpi. "L’equivalenza oltraggiosa, antifascismo=mafia, non solo offende lo spirito della nostra Costituzione e le basi su cui si fonda la Repubblica, nata dalla Resistenza al nazifascismo, ma falsifica anche la realtà storica – scrive la segreteria provinciale dell’Anpi di Ascoli –. Alla luce di questa premessa, desta ulteriore allarme e preoccupazione l’annunciata manifestazione nazionale, indetta per il prossimo 5 aprile in città, per una non meglio specificata giornata di ‘musica, identità e rivoluzione’. Come Anpi provinciale deploriamo fermamente che spazi pubblici vengano concessi ad organizzazioni di estrema destra".

Matteo Porfiri