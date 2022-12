Antipasto orientale con ’Il Japanese Toast’

Come antipasto per Capodanno abbiamo scelto ’Il Japanese Toast’ dello chef Giacomo Costantini di Tetsu Oriental Pleausure. "Il Japanese Toast – ha dichiarato lo Chef – è un antipasto originale e contemporaneo che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. Provatelo e non potrete più farne a meno".

Procedimento: Sciogliete il lievito con un po’ di latte tiepido per poi incorporare farina, Tang Zhong, zucchero e uovo. Lavorate l’impasto aggiungendo il latte un po’ per volta. Una volta che l’impasto sarà omogeneo aggiungete il burro, il sale e lavorate. Lasciatelo lievitare a temperatura ambiente per 23 ore abbondanti. Dividete l’impasto in 45 sezioni e stendetelo. Una volta ricavati dei rettangoli potete arrotolarli per poi posizionarli in uno stampo tipo plumcake ben imburrato e aspettate che lievitino fino a superare il bordo massimo. Per la cottura preriscaldate il forno a 145 gradi, infornate e cuocete per 4050 minuti massimo. Infine fate raffreddare. Una volta pronto ricavate un rettangolo alto 3 cm e lungo 7cm. In una padella antiaderente tostate il vostro shokupan con il burro su tutti i lati fino a doratura. Dopodiché, in una boule andiamo a condire circa 6070 grammi di tonno con olio, sale, pepe, un cucchiaio abbondante di salsa di soia. Lasciate riposare 1015 minuti, poi disponete il battuto di tonno sopra al nostro rettangolo di Toast Giapponese e guarnite con erba cipollina tagliata finemente.