Antonella Ciocca: "Serve un cimitero per gli animali"

Antonella Ciocca, coordinatrice di Forza Italia per il comune di Grottammare e coordinatrice di Azzurro Donna per la Provincia di Ascoli, oltre che consigliera dal 2013, rilancia la sua idea di realizzare a Grottammare un cimitero per animali da affezione. "Da tempo mi batto per dare una risposta ad un’esigenza che riguarda molti cittadini: come dare una degna sepoltura agli animali da affezione. Lo scorso anno ho curato lo studio di fattibilità coinvolgendo tutte le forze di opposizione. Sono così giunta, nel marzo 2022, a presentare in Consiglio Comunale una mozione per istituire un regolamento comunale per i servizi cimiteriali degli animali d’affezione. Nella Provincia di Ascoli vi è un solo cimitero per loro, che si trova ad Amandola, ma è privato. Non esiste alcuna struttura pubblica. La mozione da me presentata all’epoca, è stata votata all’unanimità, dunque obiettivo centrato. Restava solo da scrivere il regolamento, individuare il terreno su cui realizzare questo cimitero e un’associazione che potesse occuparsi delle procedure burocratiche e operative della sepoltura. Purtroppo, non si è dato seguito alla delibera. Ora voglio riprovarci al fianco del candidato sindaco Marco Sprecacè".