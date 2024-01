Antonelli e il Venezia: "Una cavalcata molto complessa"

È stato il Venezia a contendersi il primo posto della classifica col Parma per gran parte del girone d’andata. A parlare del cammino finora compiuto dai lagunari è stato il direttore sportivo Filippo Antonelli. Nella sua carriera di calciatore vestì la maglia dell’Ascoli in B per due stagioni dal 2003 al 2005. "È stata una cavalcata molto difficile – ha commentato -, fino a marzo eravamo ancora in lotta per non retrocedere. Nel finale di stagione la squadra ha svoltato raggiungendo un ottavo posto insperato. Lì è nata la consapevolezza che questa stagione sarebbe stata importante grazie alla continuità del lavoro svolto dall’allenatore che è un nostro punto di forza. La rosa è composta da giovani di valore. È questa la linea che vuole seguire la proprietà. Abbiamo cercato di creare quel giusto mix per riuscire ad avere una nostra identità. Vogliamo portare avanti questo progetto lavorando sempre in sinergia. Obiettivi? Migliorare quanto fatto l’anno scorso".