Antonini: "Aiuti straordinari per le aziende"

"Mattinata di ascolto e sopralluogo per i danni prodotti dalla grandine insieme ai vivaisti di Grottammare, i viticoltori di Ripatransone e Cossignano". Ieri mattina l’assessore regionale Andrea Antonini ha fatto visita alle zona del Piceno colpita dalla grandine. "Danneggiamenti simili – ha scritto in un post sui social – hanno riguardato anche zone agricole del fanese, maceratese e altri comuni dell’ascolano. I danni alle colture di alloro, vite, grano, che in alcuni casi hanno azzerato la produzione annua, rendono necessari interventi straordinari di aiuto e ristoro. Invito i comuni e le aziende anche attraverso le associazioni a fare pervenire relativa documentazione per poter avviare le eventuali richieste di risarcimento" ha concluso Antonini.