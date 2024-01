Addio Antonio Boaretto, città in lutto

San Benedetto del Tronto, 17 gennaio 2024 – Cordoglio, incredulità e dolore a San Benedetto per l’improvvisa morte di Antonio Boaretto, per tutti Tony, titolare dello stabilimento balneare ’Miramare’. Aveva 57 anni e senza alcuna particolare patologia. Verso mezzanotte è stata la compagna a dare l’allarme al 118, ma quando sul posto è arrivato l’equipaggio della Potes, il medico dell’emergenza non ha potuto fare nulla per strapparlo al terribile destino.

Tony è stato stroncato da un infarto. La salma è stata portata nella casa funeraria Garofano, lungo la statale Adriatica, di fronte al Bowling di Grottammare, dove per tutta la giornata si sono alternate centinaia di persone: parenti, amici, clienti dello stabilimento balneare venuti anche dalle località dell’hinterland. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social. Tony era l’anima dello chalet che aveva ereditato dallo zio Franco, trasformandolo, con le sue idee innovative, da un tradizionale stabilimento balneare a un luogo in voga.

«Era così attaccato al lavoro e al suo chalet che si prendeva cura del cliente dalla mattina alla sera – lo ricorda un caro amico e collega – Da quando l’ho conosciuto l’ho sempre visto chiudere la giornata pulendo le passerelle davanti alle cabine dei clienti. Per lui era un modo di rilassarsi dopo una giornata di intenso lavoro. Era un uomo dal carattere affabile, sempre sorridente dedito al lavoro. La scomparsa lascia un grande vuoto in me, nella mia famiglia, in tutti i concessionari di spiaggia, ma anche nei clienti con cui, in estate, condivideva le sue giornate». Un docente dell’Istituto Alberghiero di San Benedetto, scuola che Tony aveva frequentato da ragazzo, è appena uscito dalla casa funeraria: «Sono stato a trovare Tony, un grande lavoratore. In cucina era capace di preparare da solo il pranzo per oltre 50-60 persone e lo faceva con allegria. Domenica l’ho incontrato sul lungomare che stava passeggiando con la compagna. Ci siamo salutati al volo perché ero in bicicletta. Nel suo chalet passavo le mie giornate al mare».

Con grande commozione lo ricorda anche Antonia Fanesi, presidente di Assoturismo regionale: «Tony era conosciuto da tutti ed è un dolore forte per tutti. Una persona tranquilla, bravissima e sempre disponibile. Una grande perdita anche per la nostra associazione di cui aveva sempre fatto parte come associato confesercenti. Quando ho appreso la notizia attraverso la chat della fiba balneari, sono rimasta scioccata». I funerali si terranno oggi alle 15 nella Chiesa di San Benedetto Martire, ma il carro funebre farà un passaggio davanti allo chalet Miramare atteso da tanti amici.