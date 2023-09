Antonio ed Elide, 50 anni d’amore

Giornata speciale per Antonio Di Simone ed Elide Bruni che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. A testimoniare il loro amore sono Nicolas, Alicia, Barbara, Walter e Riccardo: "Siete stati due supereroi,avete affrontato ogni avventura tenendovi per mano. Auguri per il vostro 50 esimo anniversario". Felicitazioni anche dalla redazione de Il Resto del Carlino.