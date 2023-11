Antonio Grassi, un beato fermano . Angelo della Pace

C’è stata una strage nei kibbuz israeliani. Di una ferocia inaudita. Una barbarie demoniaca ha armato la mano delle belve di Hamas. E c’è stata una violentissima risposta da parte di Israele con migliaia di morti. La violenza s’è scatenata. Come un volontà di male che ha colto tutti, cui sembra non esserci rimedio. Mezzo mondo è in conflitto. Il Papa ha parlato da tempo non sospetto di una nuova guerra mondiale già in atto: una guerra e pezzi, a segmenti, sparsa a macchia d’olio. Occorrono testimoni di pace, ha quasi urlato il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinal Pizzaballa. Testimoni di pace, dunque, in ogni angolo di queste terre martoriate. Tra qualche settimana vedrà la luce un piccolo libro che tratta di un grande personaggio. Lui è padre Antonio Grassi, uno dei beati della Congregazione dell’Oratorio, filippino, seguace di san Filippo Neri. Il Beato Grassi era fermano. Visse nel Seicento. Le pubbliche autorità e il popolo lo ribattezzarono L’Angelo della pace. Ecco perché ne parliamo oggi, mentre intorno a noi deflagrano gli scontri e le rivalità. Ogni giorno padre Antonio soccorreva i bisognosi. I bisognosi nel corpo e nello spirito. Donava, ascoltava, proteggeva. La sua storia è rimasta legata ad un fatto di sangue: la rivolta del 1648. La rivolta per fame. La rivolta contro quanti speculavano sul grano, sulla sua mancanza. Il popolo di Fermo, infiammato da voci fatte girare ad arte da alcuni nobili approfittatori, avevano dato l’assalto al Palazzo dei Priori e al Palazzo del Governatore. La menzogna consisteva nell’attribuire al rappresentante del Governo la sottrazione, in un periodo di carestia, del cereale dal Fermano e il suo invio a Roma. La fame gioca bruttissimi scherzi. Ed ecco l’attacco alle strutture del potere. Ecco gli spari. Le uccisioni. Poteva essere una strage. Non lo fu per opera dell’Angelo della Pace, per padre Antonio che si frappose, parlò ai rivoltosi, pregò e li pregò: chiese che si placassero gli animi, che si ritornasse alle proprie case, che si riprendesse il lavoro. Che vincesse la ragione, quell’insieme di cuore e di mente. La rivolta si placò. I responsabili, che non erano quelli additati, furono condannati. Il ritratto del Beato Grassi campeggia da una parete della Sala dei Ritratti. Il suo corpo riposa nella cripta della Cattedrale. Angeli della Pace ce ne vorrebbero anche oggi, gente che favorisca il bene. Guardando attentamente, ne troveremmo molti in azione. Esempi, volendo, per i livelli più alti della politica.

Adolfo Leoni