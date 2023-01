Anziana al freddo, l’aiuto della polizia

"#Essercisempre", motto della Polizia di Stato, vuol dire esprimere vicinanza al cittadino anche quando le cose possono sembrarci di poco conto ed è con questo spirito che la Volante della Questura è intervenuta proprio martedì a casa di una signora ottantottenne residente ad Ascoli.

L’anziana signora aveva intenzione di pulire il suo frigorifero quando probabilmente un corto circuito faceva scattare il contatore lasciandola senza corrente. Temendo di aver causato qualche danno ed essendo sola, la donna dopo un primo momento d’indecisione, ha contattato i numeri d’emergenza, anche in considerazione del fatto che il blackout aveva disattivato la caldaia e con essa l’impianto di riscaldamento lasciando l’anziana al freddo per diverse ore.

I poliziotti, prontamente intervenuti sul posto, hanno subito individuato il problema e hanno provveduto a risolverlo, rassicurando l’utente che li ha ringraziati per il supporto ricevuto.

A volte, soprattutto per le persone più fragili e anziane, una rassicurazione è già sufficiente a scacciare paura e apprensione: poco importa se si tratti di malintenzionati alla porta o, come in questo caso, anche di un semplice corto circuito da risolvere.