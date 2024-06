Anziana guida in controsenso: scontro tra auto ad Ascoli. Danni ai veicoli in sosta

Ascoli, 22 giugno 2024 - Attimi di paura oggi pomeriggio in via Ravenna ad Ascoli per un incidente. Coinvolte due auto. Una vettura si è ribalta su un fianco dopo essersi scontrata con un altro veicolo che arrivava in controsenso. Alla guida di quest'ultimo c'era un'anziana. Sul posto sono intervenuti subito il personale medico del 118 e i vigili del fuoco.

Incidente in via Ravenna ad Ascoli, vigili del fuoco al lavoro

L'uomo a bordo dell'auto ribaltata ha riportato delle ferite alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. E' stato comunque portato in ospedale per degli accertamenti.

Diversi i danni causati dallo schianto alle auto in sosta. La strada è stata momentaneamente chiusa per i rilievi e per mettere in sicurezza l'area.