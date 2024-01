Anziani, allarme ludopatia: "Giocano sempre di più"

"Gli anziani sono sempre più a rischio di gioco d’azzardo patologico. Tra le cause ci sono la solitudine e la paura di non riuscire a arrivare alla fine del mese". L’analisi è della cooperativa sociale Ama Aquilone che, nell’ambito dell’attività dei gruppi di ascolto e supporto per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico e dipendenze digitali, evidenzia come il 17% degli utenti che si rivolgono ai propri sportelli hanno più di 60 anni e in prevalenza sono uomini. "Le persone che si rivolgono ai nostri sportelli – dice Maria Aureli, assistente sociale e referente territoriale degli sportelli – raccontano storie simili tra loro, fatte di solitudine e paura rispetto alla gestione del quotidiano. Le persone anziane risultano in una situazione contraddittoria: in genere dispongono di un’entrata fissa, come la pensione, e questo può rappresentare una sicurezza, ma in molti casi non hanno impegni economici verso i propri familiari. Altre volte vivono una solitudine accompagnata da noia e questo può rappresentare una fonte di accesso continua a comportamenti di azzardo che li porta a non avere più quella sicurezza economica e a mettersi in una condizione di pericolo".

Entrando nel dettaglio dei dati relativi al progetto, attivo dal 2017, nell’ambito del Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico, l’Ama Aquilone aggiunge come "su 131 persone che si sono rivolte agli sportelli presenti a Comunanza, Ascoli e San Benedetto, il 17% ha più di 60 anni, per un totale di 23 persone, di cui il 21% donne e il 79% uomini. Di queste solo il 21% non ha legami affettivi stabili, il 13% non ha avuto figli, mentre il 57% ha un basso tasso di scolarizzazione (elementare o licenza media). Quasi tutti sono pensionati o occupati, solo una persona aveva problemi anche di alcolismo e un’altra era seguita dal Dipartimento di salute mentale. "Per gli over 65 – spiega Marta Bugari, psicologa psicoterapeuta della cooperativa Ama Aquilone - il gioco d’azzardo può prendere il posto di un compagno che non c’è più, può mantenere viva un’energia che si pensava affievolita, può diventare un passatempo leggero, può essere un amico che consola e prospetta un‘ultima chance. Un eccellente sedativo alla noia, alla solitudine, alla rabbia, all’ansia e alla tristezza in una fase della vita che richiede, proprio perché densa di cambiamenti, una progettualità e una riorganizzazione che spesso possono risultare faticose e difficili da realizzare".

Lorenza Cappelli