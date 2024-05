Anziani lasciati soli. Provincia poco attenta:: "Mancano i servizi e gli intrattenimenti"

Dati alla mano: Ascoli Piceno è una provincia di anziani, ma che agli anziani non pensa. "I servizi per gli spostamenti sono insufficienti, i pullman passano di rado, i marciapiedi sono frammentati e sconnessi, si pensa alla tecnologia e a fare tutto online ma noi anziani così siamo solo più esclusi. Hai sempre bisogno di un giovane per fare praticamente tutto". Commenta così una cittadina ascolana over 80 la classifica del Il Sole 24 Ore, che ha da poco reso pubblici i punteggi delle province italiane in merito a qualità della vita per anziani, giovani e bambini. La provincia di Ascoli si posiziona settantasettesima su 107 per quanto riguarda gli over 65, registrando un punteggio di 376,2. Posizione non pessima, ma sicuramente da migliorare. E infatti, le critiche non mancano: "I pullman urbani non passano quasi mai, e fare tutta la strada a piedi è impegnativo ad una certa età soprattutto se non si vive in centro. E poi è pericoloso uscire sui marciapiedi sconnessi, devo stare sempre attenta a dove mettere i piedi, ci sono zone in cui non si capisce dove dover attraversare, dove c’è poca segnaletica, ad esempio intorno allo stadio". La situazione di parchi, giardini e zone verde, com’è? "Devo dire che n’è pochissimo ad Ascoli, io per esempio qualche volta andavo in piazza Diaz quando erano più piccoli i miei nipoti, ma oltre a quello non so quante altre zone ci sono. Io dico che gli anziani non sono seguiti bene, né per la viabilità, né per il verde, né per le visite mediche. Hai bisogno sempre di una mano per prenotare perché la tecnologia ti limita tantissimo. Io uso lo smartphone, utilizzo internet, ma comunque sento che tutti, anche quelli più giovani di me, si sentono limitati da questo utilizzo della tecnologia. L’anziano ha bisogno sempre di un giovane vicino, però il problema è che molti anziani sono soli". E poi, si parla di attività e hobby. Difficile arrivare nel centro storico, dove ci sono servizi comunali che potrebbero fornire un intrattenimento per gli over 65, e praticamente impossibile parcheggiare. "Non utilizzo ad esempio la biblioteca, e questo perché anche se guido non saprei come fare con la macchina per arrivare fin lì, quindi semplicemente ne faccio a meno" continua la nostra intervistata.

E chi pensa che restare a casa a fare l’orto sia la soluzione, non ne ha parlato con chi l’orto lo fa davvero. "Io ho un pezzo di terra vicino casa che curo, ma ad oggi è quasi impossibile chiamare qualcuno che se ne occupi, a pagamento ovviamente. Mancano le persone, e mancano i servizi: prima c’era un servizio molto utile del comune, che passava a ritirare ad esempio le potature degli ulivi, fuori dal portone. Ora smaltirle è diventato un impresa, il servizio c’è ma è diventato a pagamento". Rumori, clacson e inquinamento acustico completano il quadretto, in negativo, della città vista da una over 80. "C’è questa tendenza a far rumore in ogni occasione, dalla musica altissima delle feste al clacson suonato a sproposito. Forse quello che manca è il rispetto per gli altri".

Ottavia Firmani