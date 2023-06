Anziani nel mirino "Tuo figlio è in caserma" Truffa, giovane arrestato

Il fenomeno delle truffe sul territorio del Piceno sta registrando una certa recrudescenza. Le forze dell’ordine sono tutte impegnate a contrastare l’odioso reato ai danni delle persone più fragili e nella mattina di martedì, gli agenti del commissariato di San Benedetto, unitamente ai colleghi della squadra mobile di Ascoli e il commissariato di Arenella di Napoli, hanno proceduto all’arresto di un 23enne Campano su ordine di custodia cautelare, ai domiciliari, per truffa aggravata, emesso dal Gip presso la Procura della Repubblica di Ascoli.

Il giovane, il 9 marzo scorso, aveva truffato un uomo di 82 anni di San Benedetto con la solita richiesta di denaro, questa volta di 4 mila euro, per liberare il figlio rimasto bloccato in una caserma dopo aver causato un incidente stradale. La vittima del raggiro aveva ricevuto una telefonata sulla linea fissa di casa da parte di un interlocutore che diceva di essere un avvocato e che servivano 4 mila euro per le spese legali al fine del rilascio del figlio, aggiungendo che a ritirare il denaro sarebbe passato un suo incaricato.

Preso dal panico, l’anziano, non avendo denaro contante in casa, ha messo insieme circa 100 grammi di monili d’oro e li ha consegnati ad un giovane di circa 20 anni che si è spacciato per incaricato del legale. Solo qualche ora dopo l’uomo ha contattato il figlio ed ha scoperto di essere stato truffato. Gli agenti del commissariato di San Benedetto, attraverso le immagini della videosorveglianza, sono riusciti ad estrapolare una parte della targa di una piccola utilitaria, a bordo della quale si era allontanato il ragazzo con il malloppo. Dopo una serie di combinazioni alfanumeriche, con l’ausilio della scientifica, gli investigatori hanno ricostruito la targa della vettura che la coppia di giovani aveva noleggiato a Caserta il 2 marzo attraverso un prestanome. A questo punto sono entrati in azione gli agenti della squadra mobile di Caserta, delegati dalla Procura della Repubblica di Ascoli, che hanno completato il quadro investigativo fino alla identificazione del 23enne, mentre sono in corso accertamenti per risalire ai suoi complici. Il commissario Andrea Crucianelli fa appello ai cittadini più esposti a simili imprese affinché non aderiscano alle richieste di denaro e di chiamare il 112 per avere un riscontro su un’eventuale situazione di criticità. Il commissario precisa, inoltre, che nessuno chiede denaro per una eventuale cauzione destinata a liberare un familiare in difficoltà.

Marcello Iezzi