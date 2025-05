Anziano in auto si ribalta sulla Provinciale

Tamponamento con auto capovolta nella mattina di ieri, verso le 7,45 lungo la provinciale Valtesino di Ripatransone, appena dopo il Ristorante Valleverde, in direzione ovest. Secondo la prima ricostruzione del sinistro un automobilista di 89 anni, della zona, alla guida di una Lancia Y, alimentata a metano, ha tamponato una Renault Clio, condotta da un 40enne che stava svoltando a sinistra per recarsi nel luogo di lavoro. A seguito dell’impatto la Lancia si è adagiata su di un fianco facendo temere per le condizioni dell’anziano conducente. Sul posto è arrivato un equipaggio della potes-118, unitamente a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno soccorso il pensionato e messo in sicurezza l’auto alimentata a metano. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I disagi alla viabilità sono stati limitati.