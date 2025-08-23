Anziano in bicicletta travolto in via Trento

Un pensionato di 84 anni residente a San Benedetto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto nella tarda mattina di ieri in via Trento, parallela al lungomare Trieste. La vittima, A. G. viaggiava in sella alla sua bicicletta ed è stato investito da una Fiat 500 condotta da una giovane donna che non è riuscita ad evitare l’impatto con il ciclista che, secondo una prima ricostruzione della dinamica, si sarebbe immesso da una via laterale. Gli accertamenti, a ogni buon conto, sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale che ha eseguito i rilievi tecnici del sinistro e si è occupata anche della viabilità, chiudendo la strada per consentire i soccorsi del personale sanitario.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della potes, ma aveva anche messo in allarme l’eliambulanza, qualora vi fosse stata la necessità della centralizzazione del paziente all’ospedale di Ancona. Il medico dell’emergenza, dopo aver rilevato un trauma cranico con ferite e contusioni varie, ha ritenuto che la situazione potesse essere gestita nel nosocomio sambenedettese, dove l’ottantaquattrenne è stato trasporto in codice giallo e dov’è stato sottoposto a una serie di accertamenti clinici e diagnostici al fine di stilare una corretta diagnosi.

E’ tutta l’estate che sulla Riviera delle palme non passa giorno senza il verificarsi di almeno un incidente che vede coinvolto un motociclista, uno scooterista o un ciclista e spesso le vittime riportano danni di una certa entità.

Ma. Ie.