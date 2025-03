Anziano si ferisce mentre lavora con la motozappa

Un infortunio che poteva avere conseguenze ben più gravi è accaduto nel pomeriggio di ieri in via XXIV Maggio, nella zona industriale di Centobuchi. N’è rimasto vittima V. D.C. di 80 anni che ha subito una importante lesione alla gamba sinistra, appena sopra alla caviglia, mentre stava lavorando con una piccola motozappa nell’orto vicino a un capannone industriale. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno smontato le lame dell’attrezzo agricolo per liberare la gamba che era rimasta bloccata nella zappatrice a motore. L’uomo è stato preso, poi, in consegna dal personale della potes-118 che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Un infortunio che accade talvolta soprattutto quando si cerca di fare retromarcia. Sul luogo dell’infortunio è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.