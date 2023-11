Anziano si ribalta con l’Ape

Brutta disavventura per un anziano che viaggiava alla guida di un’Ape Piaggio, a Porto d’Ascoli, rimasto coinvolto in un incidente accaduto verso mezzogiorno di ieri, in via Esino. Arrivato in fondo alla strada, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, M. M. di 87 anni, ha cercato di rientrare nel garage della sua abitazione quando è stato urtato da un’auto che ha causato il ribaltamento del piccolo veicolo. Il conducente è rimasto contuso ed una volta estratto dall’abitacolo è stato soccorso dal personale della Potes-118 che l’ha stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasportato, in codice giallo, all’ospedale, ma le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro. Per i rilievi tecnici e ricostruire la dinamica dell’incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.