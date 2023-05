Anziano trovato in spiaggia: salvato grazie a un passante

E’ grazie a un giovane che ieri mattina, sotto la pioggia, camminava in zona Sentina, che si è salvato un uomo di 82 anni, allontanatosi nella tarda serata di venerdì dalla sua abitazione di via Colonna a Porto d’Ascoli. Era in stato confusionale, con indosso un pantaloncino corto, probabilmente dei pigiama, in ipotermia e con qualche escoriazione in varie parti del corpo, disteso a terra in mezzo ad uno dei viottoli che attraversano il Parco naturalistico della Sentina. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata per prima una pattuglia della polizia locale che dalle otto del mattino era alla ricerca dell’uomo, insieme alle altre forze dell’ordine cittadine e dei volontari della Protezione civile, che avevano già richiesto l’impiego delle unità cinofile per dare maggiore incisività alle operazioni. Il pensionato è originario di Candela, in provincia di Foggia, in Puglia, ma residente in provincia di Torino. A Porto d’Ascoli è proprietario di un’abitazione estiva ed era giunto in Riviera, insieme alla moglie, per seguire le procedute di vendita dell’immobile. Venerdì notte, verso le 22,30, la moglie si è accorta che il consorte era uscito di casa e dopo aver atteso inutilmente il ritorno, ha dato l’allarme, che è scattato intorno all’una della notte. Si tratta di un uomo con una forma di decadenza cognitiva, per cui si ipotizza che abbia raggiunto la Sentina dopo aver vagato lungo le strade, fino a quando ha ceduto e si è accasciato sulla strada rimanendovi, al freddo e sotto la pioggia, fino a quando non è stato scoperto dal ragazzo che faceva una camminata mattutina. Il giovane ha chiamato i soccorsi e il paziente è stato trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto, dall’equipaggio della Potes -118, per gli accertamenti clinici e diagnostici.

Ma. Ie.