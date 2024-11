Anziano urtato da un’auto, parabrezza in frantumi. Impatto violento, l’89enne portato ad Ancona

Un uomo di 86 anni che viaggiava in sella alla sua bicicletta è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di ieri di fronte alla caserma dei carabinieri di San Benedetto. Era un momento in cui i tifosi della Samb si stavano recando allo stadio. Per cause che sono in corso di accertamento il pensionato è stato urtato da una BMW condotta da un giovane di 38 anni. A seguito dello schianto il parabrezza della vettura è andato in frantumi e danni anche al cofano motore, a dimostrare che l’impatto è stato piuttosto severo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della potes-118 che, considerata la serietà dei danni subiti dal pensionato, hanno disposto l’arrivo dell’eliambulanza per la centralizzazione dell’uomo all’ospedale di Torrette in prognosi riservata. I rilievi tecnici del sinistro sono stati eseguiti da una pattuglia della polizia locale coadiuvata dai carabinieri che si sono occupati della viabilità, in quel momento piuttosto caotica.