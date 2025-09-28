Aperta la storica chiesa

Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ascoli
Cronaca
28 set 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Madonna del Sole a Capodacqua: oggi una giornata speciale per le visite

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, oggi sarà aperta al pubblico la Chiesa della Madonna del Sole a Capodacqua di Arquata del Tronto, un gioiello artistico e religioso che torna finalmente visitabile dopo anni di chiusura. L’edificio, infatti, era stato gravemente lesionato dal terremoto del 2016, che aveva colpito duramente Arquata e le sue frazioni. Grazie a un importante intervento di restauro sostenuto dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, la chiesa è stata recuperata e restituita alla comunità e ai visitatori.

L’apertura rientra nel Piano di Valorizzazione del patrimonio culturale promosso dal Ministero della Cultura, coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata, in collaborazione con la Diocesi di Ascoli e la Parrocchia Santa Croce di Pescara del Tronto. L’ingresso sarà gratuito e il pubblico potrà prendere parte a visite guidate della durata di 45 minuti, condotte dal personale SABAP, secondo i seguenti orari: 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30. Il punto di incontro è fissato presso la strada provinciale Nursina, da cui la chiesa sarà raggiungibile a piedi.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per ammirare le bellezze architettoniche e pittoriche della Madonna del Sole, ma anche un segno tangibile di rinascita e di memoria collettiva, in un territorio che continua a ricostruire la propria identità a partire dal patrimonio culturale. Per informazioni e prenotazioni: sabap.ap.fm.mc.segreteria@cultura.gov.it.

