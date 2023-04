Aperte le iscrizioni per il FantaEurovision

Al via le iscrizioni alla terza edizione del FantaEurovision, il fantasy game ideato dai ragazzi del team del FantaSanremo sull’Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale più attesa e seguita del continente che quest’anno si svolgerà alla Liverpool Arena dal 9 al 13 maggio. Circa 10mila le squadre iscritte nelle prime 48 ore, lo scorso anno sono state 100mila in totale, e un ottimo riscontro sui social da utenti non solo italiani ma anche residenti nei paesi con artisti che partecipano all’Eurovision Song Contest. Diversi fantallenatori hanno iniziato a comunicare ai loro beniamini il fatto di averli inseriti nella loro squadra, incentivandoli dunque ad impegnarsi per portare a casa più punti possibile. Dal canto loro gli stessi artisti hanno già cominciato ad interagire e rispondere sui profili social @fantaesc. È possibile iscrivere la propria squadra alla web app fantaeurovision.com entro lunedì 8 maggio alle 23.59. I fantallenatori dovranno comporre sulla web app fantaeurovision.com una squadra con 5 fra i 37 artisti in gara e nominare uno di loro come capitano facendo attenzione a non superare la soglia dei 100 Maney, il conio scelto quest’anno dagli organizzatori del fantagiuoco in onore dei Maneskin, vincitori nel 2021 dell’Eurovision Song Contest e della primissima edizione del FantaEurovision e portacolori della musica italiana a livello planetario. Il punteggio di ciascuna squadra, soggetto come da tradizione a bonus e malus, si comporrà nel corso delle serate in base a ciò che faranno o non faranno gli artisti scelti sul palco.