Aperto il nuovo plesso scolastico temporaneo

Lunedì mattina i bambini e le bambine della scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa di Centobuchi sono entrati per la prima volta nel plesso scolastico temporaneo di via Circonvallazione Sud. E’ iniziata, quindi, l’attività didattica per 11 classi, 267 alunni, i loro insegnanti e il personale scolastico, nell’edificio acquistato dal comune per ospitare temporaneamente la scuola e che poi resterà un importante capitale per la comunità. Si tratta di un edificio di 1000 metri quadrati, disposo su due piani, che oltre alle aule e ai servizi igienici, è datato di una sala mensa, della sala docenti, di un piazzale esterno e di un giardino. La struttura antisismica, costruita in soli quattro mesi grazie al gran lavoro degli uffici tecnici del comune, con materiali in legno e acciaio, è all’avanguardia. "I nostri ragazzi e le nostre ragazze vi saranno ospitati per circa un anno e mezzo – ha affermato il sindaco Loggi - il tempo necessario per demolire e ricostruire il plesso B della scuola di via Benedetto Croce, realizzare una nuova palestra e riqualificare gli spazi esterni della primavera di Centobuchi. Oggi abbiamo investito nel futuro dei nostri ragazzi, domani avremo un polo socio-culturale a uso di tutta la comunità".